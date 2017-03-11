شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة إشهار جمعية الطيران لدول مجلس التعاون برئاسة الأمير فهد بن مشعل , ونائبه “الاماراتي” يوسف الحمادي , واختيار مدينة الرياض مقراً للجمعية , فيما سيتم اختيار الأمين العام من دولة المقر “المملكة العربية السعودية ” في الأسابيع المقبلة .جاء ذلك خلال اجتماع عدد من المهتمين بالطيران من دول مجلس التعاون في دبي على هامش الاجتماع المشترك الذي جمع المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للرياضات الجوية والاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية وقرروا الإعلان عن إشهار الجمعية التي سترعى الطيران وفروعه وتهتم بشؤون ممارسيه في دول الخليج .وترأس الاجتماع سمو الأمير فهد بن مشعل وقرر المجتمعون أن يتم في الاجتماع المقبل إقرار النظام الأساسي للجمعية الذي يتضمن الهيكل التنظيمي والإداري للجمعية وتحديد المسؤوليات وإقرار خطة النشاط خلال المرحلة المقبلة , إذ دعت الحاجة الى تأسيس هذه الجمعية تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة دعماً وتسهيلاً على عشاق الطيران من أبناء دول المجلس ولتكون مرجعاً تجمع جميع أطياف مجتمع الطيران من طيارين ومراقبين جويين ومهندسين وغيرهم .من جانب آخر تلقى الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون التهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية , الذي هنأ يوسف الحمادي بمناسبة اختياره نائباً للرئيس.وأعرب الأمير فهد بن مشعل عن سعادته باختياره رئيساً لجمعية الطيران بدول مجلس , مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة وأنه سيبذل وزملاؤه أقصى جهد ممكن لإنجاح الجمعية وأنشطتها وتسهيل مهمة الممارسين للطيران
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