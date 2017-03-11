مهند سلطان الحارثي – الطايف
ناقش فناني وفنانات الطائف مساء أمس خلال الملتقى الدوري التي تقيمه لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف آلية المساهمة التشكيلية في تنسيق أحياء ومداخل محافظة الطائف من خلال الرسم بالألوان التشكيلية بأسس فنية على واجهات المباني في الطرقات الرئيسية والأحياء الداخلية.
وقد تحدث وأدار النقاش مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الفنان التشكيلي فيصل الخديدي والفنان التشكيلي خالد آل بخيت فيما تحدث وأدار النقاش في القسم النسائي الأستاذة منيرة السديري والفنانة نوف الشريف وقد شارك في اللقاء عدد من الفنانين والفنانات بمحافظة الطائف الذين أبدوا اعجابهم بهذا المقترح ، مؤكدين على جاهزيتهم في المشاركة والعمل في هذا المشروع.
من جهته أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف “فيصل الخديدي” على دعم الجمعية لهذا المقترح من خلال التواصل مع الفنانين ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالمنطقة لدعم المقترح والموافقة على تنفيذه وإقامة ورش العمل التي تساهم في تحقيق أهدافه ، مقدماً شكره وتقديره لنادي الطائف الأدبي الذي استضاف الملتقى التشكيلي الشهري في دورته الحالية.