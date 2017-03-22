دبي، (CNN) — حدد أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، مجموعة من الخطط الكفيلة بتطوير تعاون اقتصادي استراتيجي بين المملكة العربية السعودية والصين، عارضا على الشركات الصينية استخدام الساحل الغربي للبلاد من أجل الوصول إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب العمل على تكنولوجيا استخلاص الهيدروجين لإحداث “ثورة في مجال الطاقة”.
الناصر، الذي كان يتحدث في “منتدى التنمية في الصين” الذي عُقد الأحد في أعقاب زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى بكين، قال إن المملكة “تُعدُّ نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية، الرامية إلى تحقيق الازدهار للتجارة بين الشرق الأوسط وآسيا.”
وأكد الناصر أن السعودية مهتمة بمتابعة المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية الثلاث التي أطلقتها الصين تحت اسم: “الانفتاح على العالم”، و”الحزام والطريق”، و”صُنع في الصين عام 2025″، وقد زاد هذا الاهتمام بعد إطلاق “رؤية المملكة 2030” العام الماضي، نظرًا للقواسم المشتركة التي تجمع بين الرؤية وهذه المبادرات.
واستعرض الناصر الفرص المتاحة للتعاون التجاري بين الصين والسعودية، قائلا إن بإمكان الشركات الصينية الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي على طريق الحرير البحري، من خلال تأسيس منصاتٍ للتصنيع، والخدمات اللوجستية، والأبحاث والتطوير، لا سيَّما على الساحل الغربي، على أن تنطلق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
كما حض على تطوير أبحاث ومشاريع مشتركة في مجال معالجة الهيدروجين واستخلاص واستخدام وتخزين الكربون، قائلا إنه بحال تطوير قدرات استخلاص الهيدروجين من المحروقات دون الإضرار بالبيئة فسيكون العالم أمام “ثورة تقنية في مجال النقل” مع القدرات المتسارعة للسيارات العامة بخلايا الوقود الهيدروجيني، إلى جانب القدرات في مجال توليد الطاقة الكهربائية
وأضاف: “ستسهم خلايا الوقود الهيدروجيني، إذا ما اقترنت بتقنية استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، في تمكين المملكة من تحويل مواردها الهائلة من النفط والغاز إلى طاقة حركية وكهربائية نظيفة قائمة على استخدام الهيدروجين” وفقا لنص الكلمة الذي أوردته أرامكو.
وإلى جانب مشاركته في منتدى التنمية في الصين لعام 2017، تضمّن جدول أعمال الناصر التوقيع على مذكرتي تفاهم بين أرامكو السعودية وكلٍّ من مجموعة نورنكو، وشركة أيروسن. وجاءت مذكرة التفاهم مع مجموعة نورنكو من أجل التعاون الاستراتيجي، وبحث فرص الاستثمار في التكرير والمعالجة والتسويق في الصين ويشمل ذلك بحث فرصة تطوير مصفاة ومرافق كيميائية. في حين جاءت مذكرة التفاهم مع شركة أيروسن من أجل استكشاف فرص هندسة وتصميم وتصنيع أنابيب البلاستيك الحراري المقوى وملحقاتها، والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير.