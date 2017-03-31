اعلنت السفارة السعودية في لندن إن مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف . اللواء ركن أحمد عسيري، تعرض لمحاولة اعتداء من قبل متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن. وثمنت السفارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، جهود الشرطة البريطانية في حماية المكان والتأكد من سلامة السفير السعودي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز واللواء عسيري. وأكدت على سلامة اللواء، وعدم وقوع الأذى من قبل المتظاهرين. يوكانت وسائل الاتصال قد تناقلت انباء غير صحيحة عن الحادث ولا يزال اللواء العسيري يؤدي مهامه بنجاح
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