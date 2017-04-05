ياسر الزهراني – الرياض
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي، إلى مشاركتها في تحسين مشروع نظام حقوق كبار السن، حيث طرحت الوزارة مسودة مشروع النظام على بوابة المشاركة المجتمعية “شاركنا القرار”، من أجل إتاحته للمهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع، قبل الـ 21 من شهر رجب الحالي.
وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن مشروع النظام المقترح يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والحفاظ عليها، ورعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية، وكذلك إشراك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
وأشار الدكتور الصبحي إلى أن النظام يُعرف كبار السن المستفيدين من النظام، بأنه كل شخص ذكر أو أنثى بلغ سن الستين من عمره، أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة، مضيفاً أن النظام يمنح كبير السن كامل استقلاليته، والحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعول، كما أن له اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا يحق معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وبين وكيل الوزارة، أن النظام أكد أن الأسرة هي جهة الرعاية الأولى لكبير السن في حالة عجزه عن القيام بشؤونه، وفي حال عجز الأسرة، تقوم الجهات المختصة بالرعاية بإيوائه.
وبين الدكتور الصبحي أن مشروع النظام حدد مهام وصلاحيات مجلس شؤون الأسرة، والسياسات والتعليمات الموكلة للمجلس لإصدارها، وكذلك الأحكام العامة حول الخدمات والتسهيلات التي يستفيد منها كبار السن.
وأكد الدكتور الصبحي، أن الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين مشروع النظام، داعياً إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية “شاركنا القرار”، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة عبر الرابط:
http://sd.mlsd.gov.sa/ar/qarar
للمساهمة في تحسين مشروع النظام.
يشار إلى أن بوابة “شاركنا القرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.