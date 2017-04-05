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بهدف إعداد كوادر متخصصة لإدارة تطوير واستثمار الأوقاف أبرم المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابع لجامعة أم القرى وتسبيل لتطوير الأوقاف مذكرة تعاون لتأهيل 100 ناظر أوقاف في مكة المكرمة وجدة.
أبرم مذكرة التعاون وكيل المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتطوير الدكتور ناصر بن علي العلي، وعضو مجلس إدارة مدير عام تسبيل لتطوير الأوقاف الأستاذ فهد بن محمد الهزاع.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لاتفاقية التعاون والشركة بين الطرفين، حيث سيتم بموجبها العمل على تدريب وتأهيل 100 ناظر أوقاف في مكة المكرمة وجدة برعاية ودعم أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي، خلال الفترة المقبلة ضمن “برنامج تأهيل النظار” ويستهدف رجال الأعمال وكُتاب العدل والمهتمون بالأوقاف ضمن رؤية 2030.
يذكر بأن برنامج تأهيل النظار سيقام برعاية ودعم أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي بإجمالي 25 ساعة تدريبية معتمدة من جامعة أم القرى، وسيقام بمكة المكرمة وجدة بهدف تدريب نظار مؤهلين لإدارة الأوقاف، وإعداد كوادر متخصصة لإدارة تطوير واستثمار الأوقاف والعمل على ملائمة الصيغ الوقفية مع الاحتياجات المجتمعية فضلاً عن تعريف المشاركين على مراحل إثبات الأوقاف وتحقيق الهدف في تحويل الإدارة العشوائية للأوقاف إلى نظام مؤسسي قائم على التخطيط والدراسة العلمية والتقنيات الحديثة.
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