رصد ومتابعة الوكاد
نجحت شركة أرامكو السعودية بصناعة أول جهاز حفر لآبار الغاز صممه لأول مرة مهندسو الشركة السعوديون من الصفر، وعلى ارتفاع 162 قدمًا تم تشييده خارج منطقة عين دار، ليمثل أحدث إضافة لأسطول أجهزة الحفر التي تملكها وتشغلها أرامكو السعودية على اليابسة وفي المناطق المغمورة، حيث تمت صناعته وفق مواصفات الشركة، ويشكل عنصرًا رئيسًا في إطار مساعي الشركة لتوطين خدمات الحفر من خلال المشروعين المشتركين الجديدين مع شركة نابورس الصناعية المحدودة وشركات روان العامة المحدودة.
وبدأ جهاز الحفر بحفر البئر الأولى وسيتيح لطاقمه من المشغلين والمهندسين السعوديين الفرصة لاختبار قدرات أحدث جهاز حفر في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز الجهاز بحماية الموظفين وحفظ الأرواح ويُعد مثالًا على التزام الشركة بالسعودة، حيث إن جميع أفراد طاقم الحفر والمهندسين الشباب سعوديون، تولوا جميع الخطوات باحترافيه من البداية إلى النهاية ومن تحديد نطاق العمل إلى التشغيل المبدئي للحقل.
ويحافظ الجهاز على دور الشركة في ضمان بقاء السلامة أولوية قصوى، وتنفيذ أعمالها بأمان وفاعلية حيث يشكل جهاز الحفر مرحلة حاسمة للشركة، مجسداً سير أعمال الشركة التنقيبية بشكل سليم نحو تعزيز جودة أعمال الحفر وأثرها الاقتصادي، ليلبي احتياجات الشركة المتزايدة على خدمات الحفر مع الالتزام بأعلى مواصفات السلامة والكفاءة وحماية البيئة. ويشكل برنامج أجهزة الحفر التي تملكها أرامكو السعودية عنصر قوة رئيسًا في تحقيق إستراتيجية الشركة لتنويع وتقوية الاقتصاد السعودي من خلال مشروعات الحفر المشتركة، التي تبدأ بصناعة أجهزة الحفر محليًا مما سيؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة، في وقت يعد الجهاز معلمًا بارزًا في أسطول الحفر التابع لأرامكو مُجهز بأحدث المعدات التي تعزز الصحة والسلامة والمعايير البيئية.