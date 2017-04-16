صدفة قد تحدث مرة في المليون، وهذه المرة حدثت في مركز تعليمي بتركيا؛ حيث اجتمع 9 توائم في فصل دراسي واحد.
هذا ما حدث في مركز منطقة ميرام للدورات التعليمية في ولاية قونية وسط تركيا، الذي أصبح مصدر اندهاش لكل من سمع بقصته؛ نظراً لأن أحد صفوفه الدراسية يضم 9 توائم، 3 إخوة من أسرة واحدة، والستة الباقون من أسر مختلفة.
ويدرس التوائم الثلاثة (نهر وعائشة وإديل)، اللاتي يبلغ عمرهن 10 أعوام، جنباً إلى جنب مع زملائهن التوائم إسماعيل وأمينة، وفاطمة وحوا نور، وسلمى وفاطمة، البالغين من العمر 9 سنوات؛ حيث قرر مسئولو المركز توزيع التوائم الـ9 على شعب دراسية مختلفة، بهدف رفع مستواهم الدراسي ودرجة تحصيلهم، إلا أن التوائم أبوا إلا أن يبقوا في صف دراسي واحد.
كما أبدى التوائم الثلاثة نهر وعائشة وإديل سعادتهن بأن زملاءهن يجدون صعوبة في التفريق بينهن، لأنهن لا يفترقن أبدأ، وهذا ما كانت تواجهه أسرتهن أيضاً؛ حيث كان أفراد عائلتهن يجدون الصعوبة نفسها في التفريق بينهن.
متابعة ورصد