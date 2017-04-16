مهند سلطان الحارثي – الطايف
أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالطائف عن موعد انطلاق دورة “أسس التجريد وتقنية اللون” التي تنظّمها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي والتي سيقدّمها الفنان العربي عوض أبو صلاح حيث ستنطلق الدورة يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2017م في فندق توليب إن بالطائف وتستمر إلى يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2017م بواقع أربعة ساعات يومياً.
من جهته أكد رئيس لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية الفنان ماجد الشنقيطي أن اللجنة تسعى إلى استقطاب أبرز الفنانين في الوطن العربي للاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات والمدارس التشكيلية لدعم تجارب الفنانين والفنانات التشكيليين في الطائف ، مبيناً أن التسجيل متاح من خلال زيارة فرع الجمعية بالطائف أو من خلال البريد الالكتروني MOHANAD.TAIF@GMAIL.COM