شهر رمضان سيشهد ظاهرتين فلكيتين والسبت بدايته ¬¬¬¬¬¬¬
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اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية تنظم ورشة عمل عن التحرير الجيني
تعقد اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مقرها بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يوم الخميس القادم الموافق 22 شعبان 1438هـ ، ورشة عمل بعنوان “التحرير الجيني .. نواحٍ أخلاقية”،بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بجوانب الأخلاقيات الحيوية من الباحثين في مجال العلوم الوراثية، والأطباء، والقانونيين، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعات والمراكز البحثية.
وتهدف الورشة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ست ساعات تعليم طبي مستمر، إلى مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتحرير الجيني وارتباطها بالنواحي الأخلاقية في مجال البحوث الحيوية، واستعراض التجارب العالمية في هذا المجال وخصوصاً تلك المتعلقة باستخدامات التحرير الجيني في علاج الأمراض الوراثية، وكيفية تعامل الأشخاص والمجتمع مع المستجدات في هذا المجال، وخصوصاً مع عدم وجود ضوابط متفق عليها عالمياً للتفريق بين الاستخدام المسموح والممنوع للتحرير الجيني.
ودعت اللجنة الراغبين بالتسجيل في الورشة والاطلاع على البرنامج التفصيلي زيارة موقع اللجنة على الرابط: http://bioethics.kacst.edu.sa.
المشرف العام على الوكالة العربية للفلك والفضاء البلوشي:
فوزية الشهري.(جدة)
أكد المشرف العام للوكالة العربية لأخبار الفلك والفضاء عبد الرزاق البلوشي بأن شهر رمضان هذا العام 1438هـ والذي من المتوقع أن يكون بدايته يوم السبت 27 من شهر مايو الجاري وفقاً للحسابات الفلكية، مُشيراً بأن الشهر المبارك سيشهد ظاهرتين فلكيتين، الأولى في بدايته والثانية خلال العشر الأواخر فيه والأخيرة ستشهد زيادة عدد ساعات الصيام في في يوم الـ26 من الشهر المبارك، وهي الأكثر مقارنة بباقي أيام الشهر نفسه.
وقال في تصريح صحفي: ” الظاهرة الفلكية الأولى تهم المسلمين، حيث بواسطتها يمكن تحديد اتجاه القبلة بأدق وأسهل الطرق، وهي ظاهرة تعامد الشمس على مكة المكرمة، والتي ستحدث بمشيئة الله في يوم 27 مايو ( اليوم الأول من رمضان ) الساعة 12:17:53 ظهراً – توقيت مكة المكرمة – أي أن الشمس في هذا اليوم وفي تلك الساعة، ستكون فوق رأس سكان مكة مباشرة.
وزاد: “ستصبح الشمس دلالة على اتجاه القبلة بالنسبة لمن يكون في (الجزء النهاري) من الكرة الأرضية ، فلو كنت في مدينة القدس أو في الرباط على سبيل المثال، وأردت أن تحدد اتجاه القبلة، فما عليك سوى وضع قرص الشمس بين عينيك في (اليوم) و (الساعة) المحدّدين، وحيثما تكون الشمس في كبد السماء في تلك اللحظة ، فاعلم بأن الكعبة تقع تحتها مباشرة.
مُضيفاً: “ظاهرة تعامد الشمس على مكة المكرمة تحدث مرتين في العام، وتحدث نتيجة انتقال الشمس (ظاهرياً) بين مداري السرطان والجدي لحظة العبور العلوي، واثناء هذا الانتقال تمر الشمس في نقطة معيّنة فوق مكة، وذلك عندما يكون ميلها مساوياً لخط عرض مكة المكرمة، فيحدث أن تسقط الأشعة على الكعبة المشرفة بشكل عامودي.
وكشف البلوشي عن الظاهرة الفلكية الثانية بقوله: ” ستحدث في يوم 26 رمضان الموافق 21 يونيو وتتمثل في حلول موعد الإنقلاب الصيفي فلكياً، وفيه أطول نهار في السنة على سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية . وبالتالي ستكون عدد ساعات الصيام في هذا اليوم هي الأكثر مقارنة بباقي أيام الشهر نفسه، مُشيراً بأنه وبسبب بعض العوامل الفلكية والجغرافية فإن مدة ساعات الصيام ستتفاوت (في هذا اليوم) بين مدن المملكة، وستحظى المدن الواقعة في الجزء الجنوبي من المملكة على أقل مدة في عدد ساعات الصيام، ففي جيزان ستكون مدة الصيام 14 ساعة و32 دقيقة تقريباً، وسيكون الوضع على العكس في مدن أقصى شمال المملكة، حيث ستقترب مدة الصيام في طريف مثلاً من 16 ساعة، وتحديداً ستكون مدة ساعات الصيام فيها في يوم الانقلاب الصيفي 15 ساعة و56 دقيقة تقريباً”.
|المدينة
|مدة الصيام يوم الانقلاب الصيفي
26 رمضان 1438هـ
الموافق 21 يونيو 2017م
|مكة المكرمة
|14:54
|المدينة
|15:11
|الرياض
|15:12
|بريدة
|15:21
|الدمام
|15:22
|أبها
|14:39
|تبوك
|15:34
|حائل
|15:29
|عرعر
|15:51
|جازان
|14:32
|نجران
|14:35
|الباحة
|14:47
|طريف
|15:56
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