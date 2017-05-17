عقد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام صباح اليوم اجتماعين منفصلين مع عدد من رؤساء صحف الكترونية وبعد الظهر مع رؤساء تحرير الصحف الورقية وكتاب وكاتبات
وتم حوار شامل بين الوزير والحاضرين اتسم بالمصارحة والوضوح وقال الوزير العواد لا نريد إعلاما مطبلا لكن إعلام وطني بحس ومسئولية كاملة بأهمية ومكانة بلادنا بما يحقق التكفل بحماية المكتسبات في الوطن وأمنه واستقراره الاجتماعي والاقتصادي
وأعلن الوزير أن الوزارة قد أنشأت مركزا للإعلام الجديد سيكون داعما لمن لديه أساس لتلقي الدعم المادي والمعنوي وفق أسس ومعايير يتم التوافق عليها مشاركة مع العاملين في الصحافة الالكترونية وقال الوزير : انتم الصوت الحقيقي الذي يدافع عن الوطن وبدون إعلام قوي صادق سيبقى صوت الوطن مخنوقا
وأشار الوزير العواد ان هنالك دول لديها خطط واستراتيجيات لتدمير الأوطان والشعوب من خلال نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة لتشويه السمعة وبث البلبلة
وأوضح الوزير أن هناك أخبار وفبركات كاذبة تنشر في الخارج لا يهتم بها في الداخل إلا من بعض قصيري النظر والبصيرة
وأوضح الوزير انه قد رفع العديد من القضايا خلال عمله سفيرا في ألمانيا ضد عدد من وسائل الإعلام التي نشرت إخبارا ومعلومات غير صحيحة عن بلادنا
وفي اجتماع الوزير مع رؤساء تحرير الصحف الورقية والكتاب أكد على أهمية قيام الإعلام بواجباته في الإعلام بما تحقق في بلادنا من نهوض وتطور سياسي واقتصادية واستقرار وموقع رفيع بين الأمم