الرياض 20 (شينخوا) توقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” أمين الناصر أن توقع الشركة اليوم (السبت) اتفاقيات قيمتها 188 مليار ريال (50 مليار دولار) مع شركات أمريكية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح الناصر في مقابلة مع قناة ((العربية)) الفضائية الإخبارية أن الاتفاقيات المقدر عددها بنحو 13 اتفاقية تأتي في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط وستحدث فرص عمل كبيرة في المملكة وفي أمريكا أيضا من خلال المنشآت التي سيتم افتتاحها في المملكة والتي ستوفر عددا كبيرا من الفرص النوعية المميزة للمواطن السعودي.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن أرامكو السعودية تخطط لتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات امريكية منها (جنرال الكتريك) و (شلمبرجر) و (هاليبرتون) و (بيكر هيوز) و (وذرفورد) لخدمات حقول النفط خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسعودية.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الذي بدأ اعماله بالرياض اليوم أن المنتدى سيعلن في ختام أعماله عن العديد من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستسهم في تعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ويشارك في منتدى أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي تحت عنوان “شراكة للأجيال” عدد من الوزراء والمسئولين في البلدين وأكثر من 50 شركة أمريكية و40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية.
ويعقد المنتدى علي هامش الزيارة التي بدأها صباح اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في مستهل أولى جولاته الخارجية عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية في يناير الماضي.