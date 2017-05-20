الرياض.- الوكاد – رئيس التحرير – محمد ناصر الاسمري
يصل الي العاصمة السعودية صباح هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة تاريخية بعد انقضاء ال 100 يوم من ممارسة منصبه . ويحل ترامب ضيفا على الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عاد من مدينة جدة الساحلية الي العاصمة السياسية الرياض ليكون على رأس الدولة والحكومة في قيادة مباحثات واسعة مع الجانب الأمريكي وليقود قمم ثلاث من اجل السلام ومحاربة الإرهاب
وقد ازدانت الشوارع الرئيسة في العاصمة السعودية باعلام الولايات المتحدة الأمريكية وغطت إعلام اكثر من 50 دولة مقر فندق الرتز كارلتون حيث مقر جلسات القمم الثلاث
ومما يلاحظ ان الرئيس الأمريكي قد اصطحب معه وفدا إعلاميا يزيد عن 1000 شخص من مختلف وسائل الاعلام اضافة لعدد من المدراء القياديين في شركات استثمار امريكية مشهورة حيث يتنظر ان يتم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكات في مختلف القطاعات
وحسب تصريح لوزير الثقافة الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز٬ والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع منه أن يعمق التفاهم في الجوانب السياسية والتجارية والأمنية بين السعودية وأميركا٬ كما يتوقع منه وضع الصيغة النهائية للاتفاقيات الثنائية التي ستقود النمو الاقتصادي والاستثمار وتسهم في إيجاد آفاق جديدة للشراكة بين البلدين. وأشار إلى أن السعودية بوصفها قبلة المسلمين التي انطلق منها الدين الإسلامي دعت قادة أكثر من 50 دولة إسلامية لحضور هذه الاجتماعات في الرياض للتحرك يداً بيد مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف٬ والتأكيد أن الإسلام بريء من الإرهاب بأشكاله كافة٬ وقال: «الأمل يحدونا بأن ُيشكل هذا الحدث التاريخي خطوة مهمة في طريق القضاء على الإرهاب الذي تُعاني منه شعوب الأرض بلا استثناء».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن الوزارة ستستقبل أكثر من 500 إعلامي من مختلف دول العالم لتغطية هذا الحدث التاريخي الذي يعد من أبرز الأحداث الإعلامية التي تشهدها المملكة. وتطرق إلى أن السعودية تسعى عبر إتباع إستراتيجية طموحة إلى استثمار الإعلام والتقنية الحديثة في نقل الحدث بوسائط جديدة للمتلقي في كل مكان