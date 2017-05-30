“زمزم” تدشن أكبر متجر إلكتروني سعودي لعلاج المرضى الفقراء
|
|
|
ضمن استراتيجياتها للاستفادة من التقنية وتطويعها في العمل الخيري دشنت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية المتجر الإلكتروني والذي يعد أكبر متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية لخدمة وعلاج وكفالة المرضى الفقراء والمحتاجين.
وأعرب مساعد المدير العام للجمعية المتحدث الرسمي الأستاذ فهد بن محمد الزهراني عن سعادته بإطلاق المتجر رسمياً تزامناً مع شهر رمضان المبارك، مبيناً بأن المتجر يعرض لشركاء الخير والداعمين والعملاء والمستخدمين الكثير من الخدمات الخيرية التي تسهم في خدمة وعلاج المرضى الفقراء.
وبين بأن المتجر يعرض العديد من الحالات التي تحتاج إلى مساعدات، في حين يقدم حلولا للتبرع والدعم والذي عكف عليه عدد من قياديي ومسؤولي الجمعية لإخراجه بشكل احترافي بقيادة إدارة تقنية المعلومات بالجمعية.
وأشار الزهراني إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنمو السريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة، مبيناً بأن الجمعية تسعى دوماً للاستفادة من الحلول التكنولوجية، فضلاً عن إدارة دعم الحالات المرضية إلكترونياً، مبيناً بأن المتجر يعتمد على التوثيق بهدف تحقيق مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأوضح الزهراني بأن الجمعية تسعى من خلال إطلاقها لمتجر زمزم الإلكتروني لتغطية تكاليف علاج المرضى الفقراء في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وقراها الذين استوفو البحث الاجتماعي الميداني واستحقوا المساعدة ليكونوا منتجين في مجتمعهم، مشيراً إلى أن المتجر يستعرض البرامج العلاجية والتي تشمل علاج وكفالة المرضى وغيرها من الخدمات.
يُشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل، وتمحورت رسالتها في اعتبارها كيان مجتمعي صحي غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقاً لأولوية الاحتياج.
لا يوجد وسوم
0
45
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1929221.html