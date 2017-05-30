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ونسبت صحيفة الشرق الاوسط اليوم الي .عبد الرحمن الرسي السفير السعودي لدى روسيا٬ قولن ,إن زيارة الأم
ير محمد بن سلمان إلى روسيا٬ ستعزز العلاقات الثنائية التي تربط الرياض بموسكو وعن توقيتها٬ قال اسفير إذ إنها تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ٬ الزيارة بأنها مهمة نظراً السعودية٬ كأول محطة خارجية له٬ وما صاحبها من عقد القمة الخليجية الأميركية٬ وعقد القمة العربية الإسلامية الأميركية٬ وتؤكد أن الرياض تقوم بدور محوري مع في وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة٬ إضافة إلى زيادة في معدلات التبادل التجاري. إلى أن العلاقات السعودية الروسية تشهد تطابقاً جميع دول العالم٬ لافتاً إلى أن المباحثات المشتركة التي عقدها وتطرق إلى الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي إلى روسيا أخيراً والتي شهدت إبرام عدد من الاتفاقيات٬ منوهاً الأمير محمد بن سلمان مع القيادة الروسية أثبتت متانة العلاقات بين السعودية وروسيا٬ فضلاً عن وجود رغبة مشتركة في تعميق التعاون بين الرياض وموسكو في لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز٬ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ التي تهدف لتحقيق مصلحة الشعبين٬ إضافة إلى أنها المجالات كافة٬ وفقاً تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين