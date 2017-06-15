الرياض – ايمن ال ماجد
أبرم في يوم الخميس الموافق 13 رمضان 1438هـ اتفاقية تعاون مشترك بينمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مقر المدينة بالرياض، بهدف تعزيز الشراكةوالتنسيق بين المؤسسات الثلاث وتنفيذ برامج ومبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلاسل الامداد وسلاسل القيمة في صناعات وتقنيات تحلية المياه.
ووقع الاتفاقية الأمير الدكتور تركي بن سعود سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و محافظً المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، و محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المؤسسات الثلاثفي تطوير الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول عليها، مما يساهم في زيادة المحتوى المحلي بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تبني مفاهيم وأطر الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة-4) حيث سيتم البدء في تأسيس سحابة الكترونية توفر التقنيات المتقدمة والاستشارات وكذلك ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الفرص الصناعية بصورة رقمية توفر على الجميع الوقت والجهد والمال.
وتنطوي الاتفاقيةعلى التعاون بين المؤسسات الثلاث في عدة مجالات منها تطوير عدد من المشاريع القابلة للتحول إلى فرص استثمارية واعدة في مجال تصنيع قطع الغيار المتعلقة بتحلية المياه، وتأسيس وتشغيل مركز لتطوير المنتجات الخاصة بتحلية المياه يوفر تجهيزات وتقنيات تصنيعية متقدمة مثل الطباعة الثلاثية والصب الاستثماري, والاستفادة من الامكانات العلمية والتقنية والقدرات الوطنية التي تمتلكها مدينة الملك عبدالعزيزللعلوم والتقنية في هذا المجال، إلى جانب تأسيس وتشغيل حاضنة أعمال متخصصة بتطوير مؤسسات مختصة بالصناعات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وفقا للمنهجية المعتمدةلدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.