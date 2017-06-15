مهند سلطان الحارثي— الطائف
أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالطائف عن بدء استلام الأعمال التشكيلية المشاركة في معرض فناني وفنانات الطائف التي تنظّمه خلال الفترة من 16 إلى 26 رمضان الحالي ، ويهدف إلى دعم التواصل بين الفنانين والجمهور المتذوق للفن التشكيلي بالإضافة إلى التعريف بالإنتاج الفني لفناني وفنانات الطائف وابراز أعمالهم وتجاربهم التشكيلية لكافة شرائح المجتمع .
من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف “فيصل الخديدي” أن فترة استلام أعمال المشاركين ستستمر حتى الثالث عشر من شهر رمصان الحالي ، مبيناً أن المعرض يقام في كل عام ويتضمّن على العديد من الأعمال من مختلف المدارس التشكيلية ، مؤكداً أن المشاركة في المعرض متاحة لكافة الفنانين والفنانات التشكيليين من أبناء محافظة الطائف بواقع عمل تشكيلي واحد