رويترز) – قال مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يوم الأحد إن ثلاثة من كبار السينمائيين العرب سيرأسون لجان تحكيم دورته العاشرة والمقررة في الفترة من 25 إلى 31 يوليو تموز الجاري.
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المخرج التونسي فريد بوغدير سيرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بينما سيرأس المخرج والمنتج الفلسطيني ميشيل خليفي لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية وأسندت رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة للمخرج الجزائري عبد الكريم طرايدية.
تأسس مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في 2007 ونجح خلال عقده الأول في اكتساب جمهور كبير وجذب مجموعة من نجوم السينما العربية.
ويكرم المهرجان هذا العام باقة من الفنانين من بينهم الممثل المصري عزت العلايلي والممثلة السورية منى واصف والممثل الجزائري حسان بن زراري كما يحيي ذكرى الممثل الجزائري حسن الحسني بمناسبة مرور 30 عاما على رحيله من خلال كتاب يتناول مشواره الفني ألفه الكاتب سعيد بن زرقة.
ومن المنتظر أن يعلن المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة على جوائز الدورة العاشرة في غضون الأيام القليلة القادمة