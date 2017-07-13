القاهرة (شينخوا) أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم (الاثنين)، عن فوز أربع شركات بمزايدة للتنقيب عن الذهب، في خمس مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
وذكرت الوزارة في بيان، أن شركة (ريسوليوت مصر ليمتد) فازت بالتنفيب عن الذهب في منطقتي “بوكاري” و”أم سمره”، بينما فازت شركة (فيرتاس مايننج ليمتد) الإنجليزية بالتنفيب في منطقة “أم الروس”.
كما فازت شركة (غاز الشرق) المصرية بالتنفيب في منطقة ” أم عود وحنجلية)، وشركة (غسان سبان للاستثمارات) الأسبانية بمنطقة “دهب”.
وكانت مصر طرحت في يناير الماضي مزايدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له في خمس مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
واعتبر وزير البترول طارق الملا، هذه المزايدة أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية.
وأكد أن وزارته تضع في قائمة أولوياتها تطوير قطاع الثروة المعدنية، من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها، لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى