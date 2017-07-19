ب ب سي – وكالات
توفيت أمس (السبت) مريم ميرزاخاني، المرأة الوحيدة التي حصلت على جائزة «فيدلز» التي تعادل «نوبل» في الرياضيات، عن عمر ناهز الـ 40 عاماً بعد صراع مع السرطان.
وجاءت وفاة ميرزاخاني المولودة في طهران، والتي تخصصت في الرياضيات النظرية في جامعة «ستانفورد»، بعد ثلاث سنوات من حصولها على وسام «فيدلز» في مسابقة في سيول، وتُسلم هذه الجائزة كل أربع سنوات لتكريم المتخصصين في الرياضيات تحت سن الأربعين والذين يحققون مساهمات مهمة.
وكان عمر ميرزاخاني 37 عاماً عندما أصبحت في العام 2014 أول امرأة تحصل على هذه الجائزة التي أنشئت في العام 1936 وتعادل جائزة «نوبل» في الرياضيات، وقالت ميرزاخاني في ذلك الوقت إنها عندما كانت صغيرة كانت تحلم بأن تصبح كاتبة قبل أن تهتم بمسائل الرياضيات.
وذكر مسؤولو «جامعة ستانفورد» في 2014 إن ميرزاخاني حصلت على الجائزة لعملها في فهم تماثل الأسطح المنحنية، وليس لديها أي معلومات عن المكان الذي توفيت فيه.