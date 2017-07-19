تلقت صحيفة الوكاد من الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور هاني العقاد والكاتب الدائم في الوكاد رسالة ثناء على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لما يبذله وبلاده من أعمال من اجل عزة واستقرار وامن البلاد العربية والإسلامية
هنا نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة أسرة تحرير الوكاد الالكترونية السعودية
التحية والتقدير
نتقدم بكل الحب والتقدير لأسرة تحرير الوكاد الالكترونية لما تبذله من جهد في سبيل الوصول بالقاري العربي الى اسمي درجات الوعي الوطني و الانتماء للهوية العربية الإسلامية الحقيقية ولما تبذله من جهد كبير في سبيل كشف زيف الروايات التي تستهدف الهوية العربية و مقدرات العرب المسلمين أينما كانوا خاصة في منطقة الخليج العربي التي باتت مستهدفة على درجات مختلفة ويحاول أعداء الأمة قضم وحدتها و تمزيق جغرافيتها وهنا نخص بالشكر الصديق الزميل الأستاذ محمد بن ناصر الاسمري رئيس التحرير و نثمن عاليا كل جهد تقوده هذه الأسرة الرائعة ويسرني أن أكون أحدكم بتواضع و بساطة .
لكم كل الحب والتقدير
وللسعودية كل الحب والانتماء
وللقيادة السعودية المتمثلة بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حماه الله كل دعاء بالتوفيق لما فيه خير البلاد والامة
معا وسويا من اجل امن واستقرار اوطاننا العربية السعودية حارسة الشريعة وحامية الحرمين
معا وسويا من اجل تحرير المقدسات واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية
اخوكم الكاتب والحلل السياسي
د.هاني العقاد
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