جدة – واس- الو كاد محمد الاسمري
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس عددا من الأوامر الملكية شملت إنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة”، فيما تم فصل كل من “المديرية العامة للمباحث” و”قوات الأمن الخاصة” و”طيران الأمن” و”قوات الطوارئ الخاصة” و”الإدارة العامة للشؤون الفنية” و”مركز المعلومات الوطني” عن تشكيلات وزارة الداخلية وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى “رئاسة أمن الدولة”، وأن يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين الفريق أول عبد العزيز الهويريني رئيسا لأمن الدولة، مع إنهاء خدمته العسكرية.
وأن يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وجاء في ديباجة الأمر الملكي انه “بعد الاطلاع على ما سبق أن رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز – بتاريخ 4 / 7 / 1433هـ من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.
ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك.
ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عالٍ من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
ويرى مراقبون أن إحداث هذه الهيكلية في أجهزة الدولة الأمنية سيحقق الفصل في تشابك وتداخل الصلاحيات التي إعاقة ديناميكية التعامل مع قضايا الإرهاب وكذلك تفريغ اجهزة في وزارة الداخلية لتكون أكثر فاعلية في تطوير اعمالها لخدمة المواطنين
كما كان من الأوامر الملكية إنشاء هيئة ملكية للعناية التراث في محافظ العلا ومحافظ الدرعية مما يشير الي تطوير اعمال السياحة والآثار وفتح مجالات الأعمار والاستثمار