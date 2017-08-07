|
تونس (شينخوا) عثر فريق من علماء الآثار على مدينة رومانية غارقة في خليج الحمامات بمحافظة نابل الواقعة بشمال شرق تونس العاصمة، بحسب ما أفادت تقارير اعلامية محلية اليوم (الثلاثاء).
ونقلت اذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية عن منير فنطر المكلف بالبحوث بالمعهد الوطني التونسي للتراث (مؤسسة حكومية)، ان هذا الإكتشاف تم خلال شهر يوليو الماضي بعد حفريات دامت سبع سنوات.
وأوضح أن الحفريات تمت في إطار اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني التونسي للتراث وجامعة “ساساري” بجزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عثر فريق من علماء الآثار في موقع “نيابوليس” بخليج الحمامات على جزء كبير من المدينة الغارقة على مساحة 20 هكتارا.
وأشار إلى أنه ثبت أن مدينة “نيابوليس” التي تعرف حاليا بإسم مدينة نابل (60 كلم شمال شرق تونس العاصمة) تعرضت إلى زلزال قوي على شكل “تسونامي” في منتصف القرن الرابع ميلادي، ما تسبب في غرق جزء كبير منها.
وأكد في هذا السياق أن علماء الزلازل والتنقيب تحت الماء سيواصلون بحوثهم المتعلقة بهذا الاكتشاف خاصة بعد اكتشاف وجود 200 حوض تحت الماء مخصص لتمليح الأسماك (أحواض انتشرت في الفترة الرومانية).
- لجنة بالشورى” توصي بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء.. وتحذر من رفعها لتغطية تدني كفاءة التشغيل على حساب المستهلك
- قدمت من تبوك لتنال إشادات وتشجيع الأبهاويين أصغر سعودية حاصلة على الأوسكار
- علماء “كاوست” يطورون تقنية جديدة مستوحاة من الطبيعة لتصنيع مواد طاردة للسوائل
- ملتقى القاهرة لفن الخط العربي في دورة ثالثة لـ «جني الثمار»
- مركز سيدات الأعمال بابها يدرب أكثر من 20 شابة على صناعة العطور والبخور والصابون
- خالد بن سلمان السفير السعودي في امريكا في اول حديث للصحافة الامريكية صراحة ووضوح
- العمل والتنمية الاجتماعية”: منصة “إفصاح” تعزز السلامة المالية في الجمعيات الأهلية
- خطة مصرية لتسجيل الآثار اليهودية وحمايتها من التعديات
- رجل خطف عارضة بريطانية في إيطاليا وعرضها للبيع
- بانوراما عابرة للأجيال في الدورة 26 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء