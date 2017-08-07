تدشين وقف “زواج جدة” بتكلفة 25 مليون ريـال
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أكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة دعمه لاعمال الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة حيث تفضل سموه بتدشين “وقف زواج” والذي سيعود ريعه على برامج وأنشطة مساعدة الشباب والفتيات على الزواج.
جاء ذلك خلال حضور سموه مهرجان فرح جدة والذي نظمته الجمعية بزفاف 1400 شاباً وفتاة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.
واوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة الاستاذ أحمد بن صالح آل سلطان بأن “وقف زواج” هو عبارة عن وحدات فندقية فاخرة مكونة من (6) طوابق ملحق بها نادي صحي وبدرومين مواقف للسيارات، على مساحة 2000 متر مربع ويتكون من (5) محلات تجارية و(114) وحدة فندقية، مشيراً إلى أن تكلفة البناء تقدر بـ 25 مليون ريـال.
وأضاف بأن الجمعية ستعمل على الانفاق من ريع هذا الوقف على برامج وأنشطة مساعدة الشباب والفتيات على الزواج لاسيما أن العائد المتوقع من الاستثمار يبلغ ثلاثة ملايين ومائتا ألف ريـال، مبيناً بأن الجمعية تسعى من خلال هذا الوقف لتحقيق الاستدامة المالية التي تضمن لها الاستمرار في تأدية رسالتها وتمكينها من تمويل برامجها ذاتياً فضلاً عن ضمان استمرارية المساعدات المالية وعدم انقطاعها عن الشباب الراغبين في الزواج، إلى جانب تنوع مصادر دخل الجمعية والاتجاه نحو التمويل الذاتي، والإسهام في إحياء سنة الوقف ضمن مشاريع الصدقة الجارية ونشر روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال الإسهام في الوقف، وفتح الباب للصدقة الجارية لمن يرغب في المساهمة عن ذاته أو والديه وذريته ومن يحب.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن الجمعية تقدم المساعدة والعون للشباب والفتيات الراغبين في إعفاف أنفسهم وبناء الأسرة الصالحة فضلاً عن حرصها على تأهيل الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج عبر الحاقهم بالبرنامج التأهيلي قبل الزواج الذي تقدمه وتعده الجمعية كجرعة اضافية لتحقيق الاستقرار للاسرة وذلك بالتعاون مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري، داعياً الموسرين وأهل الخير المساهمة في مسيرة الجمعية والإسهام في دفع عجلتها.
وأشار إلى أن الجمعية تساعد العرسان عبر جلب تخفيضات وخصومات حقيقية خاصة من خلال تسليم العرسان خطاب تخفيضات بهدف التخفيف عنهم من أعباء الزواج المالية بالتعاون منشآت القطاع الخاص، مبيناً بأن التخفيضات تشمل قصور الأفراح والمطابخ ومحلات الأجهزة المنزلية والكهربائية.
يذكر بأن الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة تُعد جمعية رائدة تعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة، وتنطلق أعمالها للمساهمة في تيسير الزواج والمساهمة في تأسيس حياة زوجية مستقرة من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز، وتستقبل الزكاة والصدقة المالية والعينية لتقديمها للشباب لمساعدتهم على الزواج في شكل مبالغ نقدية أو قروض ميسرة أو مواد عينية من أثاث أو أجهزة كهربائية.
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