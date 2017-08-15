القاهرة (شينخوا) أعلنت إدارة المتحف المصري اليوم (الاثنين)، إلغاء اسم إسرائيل من لوحة آثرية للملك الفرعوني مرنبتاح.
وقالت مدير عام المتحف المصري صباح عبد الرازق في تصريح صحفي، إنه تم تغيير البطاقة التعريفية للوحة الملك مرنبتاح، وهو الابن الـ 13 للملك رمسيس الثاني، من “لوحة إسرائيل” إلى “لوحة انتصارات مرنبتاح”.
وأضافت أن اسم لوحة إسرائيل كان موجود على القطعة الأثرية منذ أكثر من 10 سنوات، لكن عقب إثارة الموضوع حاليا تم تكوين لجنة من المتحف، أكدت وجود خطأ في التسمية، وطالبت بتغيير الاسم.
وكانت مصر قد شهدت جدلا بين علماء المصريات حول صحة تسمية اللوحة باسم لوحة إسرائيل.
والبطاقة التعريفية الجديدة للوحة مرنبتاح مدون عليها ” أقيمت هذه اللوحة فى المعبد الجنائزي للملك مرنبتاح فى طيبة، ويتضح من النقش الموجود عليها أنها ترجع إلى العام الخامس من حكم الملك، وهى تروى لنا قصة انتصار مصر على أعدائها الليبيين الذين هاجموا الدلتا بمساعدة شعوب البحر القادمين من جزر البحر المتوسط”، حسب عبدالرازق.
وتابعت أنه ” فى نهاية النص توجد قائمة ببعض أعداء مصر، وذكر فيها اسم اسرائيل للمرة الأولى فى التاريخ”، موضحة أن اللوحة من الجرانيت وتعود للفترة ما بين 1213 إلى 1203 ق م.
ويعد مرنبتاح أحد الملوك الذين أثاروا جدلا بين علماء المصريات، حيث اختلفوا حول هويته، وحول ما إذا كان هو فرعون الخروج أم لا.
واكتشف لوحه مرنبتاح المؤرخ فلندرز بيتري في الأقصر في عام 1896، ويبلغ ارتفاعها حوالى 310 سم، وعرضها 160 سم وسمكها 32 سم