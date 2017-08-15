القاهرة (شينخوا) أظهرت احصائية رسمية تراجع معدل البطالة في مصر إلى 11.98 في المائة خلال الربع الثاني من 2017 مقابل 12.5 في المائة خلال الربع المناظر من 2016.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان اليوم (الثلاثاء) أن عدد المتعطلين بلغ 3 ملايين و496 ألفا ، بنسبة 11.98 في المائة من إجمالي قوة العمل، وبانخفاض قدره 64 ألف متعطل بنسبة 1.8 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق.
وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل في مصر بلغ 29 مليونا و183 ألفا، بزيادة قدرها 651 ألفا بنسبة 2.3 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق.
وأوضح الجهاز ارتفاع عدد المشتغلين إلى 25.687 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 715 ألف مشتغل بنسبة 2.9 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق.
وتنتهج الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادى، حصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تتسلمه على ثلاث سنوات.
وفي اطار برنامجها الاصلاحي قررت الحكومة المصرية في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر العملة الوطنية، قبل أن تعلن في نهاية يونيو الماضي، زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، بهدف خفض تكلفة الدعم.