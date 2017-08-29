قالت صحيفة المدينة اليوم 29 اغسطس ان حاويات نفايات جديدة ادخلت الخدمة بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام -وللمرة الأولى- حاويات نفايات صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الالمهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي مدير عام النظافة: “إن الأمانة حريصة على تطوير أعمال النظافة المختلفة خاصة التخزين المؤقت للنفايات، في ظل تزايد أعداد الحجاج في المشاعر ومحدودية الزمان والمكان، ما يتطلب ابتكار أفضل الحلول العلمية واستخدام أحدث التقنيات”. ولفت إلى أن الأمانة وزعت حوالي (1150 (صندوقًا ضاغطًا للنفايات بالمشاعر المقدسة منها (9 (صناديق تعمل بالطاقة الشمسية تركزت معظمها حول جسر الجمرات، مشيرًا إلى أن مشروع الحاويات الضاغطة للنفايات التي تعمل بالطاقة الشمسية سيساهم في تطوير أعمال النظافة بشكل كبير، وتلافي العديد من العقبات في تخزين النفايات خلال أيام الحج، حيث تتميز هذه الحاويات بأنها تستخدم في المناطق التي يتعذر فيها الحصول على مصدر تيار كهربائي، إضافة إلى سهولة نقلها بواسطة معدات متوفرة لدى مقاولي الإدارة العامة للنظافة، كما أنها مجهزة بأحدث وسائل التقنية والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية مع إمكانية التحكم في تشغيلها عن بعد، وهي تتميز بسعة تخزينية عالية تصل إلى حوالي 14 مترًا مكعبًا.
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