دبي (شينخوا) اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات فى دبي ترسية عقد شراء 554 مركبة هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء وتشكل 11 % من اجمالي عدد مركبات الأجرة في مؤسسة تاكسي دبي، بحسب المكتب الاعلامي لحكومة دبي.
وذكر المكتب الاعلامي اليوم (السبت) أن ذلك يأتي ” في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات، وجعل المركبات في دبي صديقة للبيئة، وان المؤسسة تستهدف الوصول لنسبة 17 % من إجمالي الاسطول بنهاية العام الجاري، حيث يقدر عدد المركبات الهجينة حاليا بنحو 503 مركبات”.
يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات هي “أول جهة في المنطقة قامت بالتشغيل التجريبي لمركبات هجينة تعمل بالوقود والكهرباء ضمن أسطول مركبات تاكسي دبي في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2011، وان نسبة الترشيد في استخدام الوقود بلغت 30 %، وتم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 %”.
يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات اعتمدت خطة لتحويل 50 % من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول العام 2021، وتتضمن الخطة رفع عدد مركبات الأجرة الهجينة في دبي من 147 مركبة العام 2015 مع زيادة العدد خلال سنوات متتابعة ليصل إجمالي عدد المركبات الهجينة إلى 4750 العام 2021