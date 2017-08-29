دبي، (CNN)– أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه رغم “التحديات القائمة”، إلا أن المملكة على ثقة بقدرتها على تحقيق التوازن المالي الذي تهدف إليه ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030.
إذ قال الجدعان، تعليقاً على التقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة الذي أظهر تقلص عجز الميزانية بنسبة 20 في المائة وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 6 في المائة: “تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.”
وأضاف الجدعان: “رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.”
وتابع الوزير السعودي: ” وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية.”
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أواخر يوليو/ تموز الماضي، انخفاض عجز المالية العامة، ورأى خبراء الصندوق أن السعودية “حققت تقدماً كبيراً” في تنفيذ جدول أعملها الإصلاحي، معتبرين أن “جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها،” وأن هناك “زخم متزايد في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال.”