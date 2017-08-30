تقدم جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية خدماتها الطبية المتنوعة لضيوف الرحمن وذلك من خلال تدشينها عيادتين متنقلتين لخدمة ضيوف الرحمن بساحات الحرم المكي الشريف ضمن جهودها وخدماتها التي تقدمها خلال موسم الحج لضيوف الرحمن والتشرف بخدمتهم.
وأوضح مساعد المدير العام للجمعية المتحدث الرسمي فهد بن محمد الزهراني بأن الجمعية وضمن تشرفها بخدمة ضيوف الرحمن دشنت عيادتين متنقلتين بساحات الحرم المكي الشريف بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الصحة ممثلة في صحة العاصمة المقدسة حيث تقدم لهم التوعية الصحية والكشف الطبي وصرف الأدوية وتقديم الإسعافات الأولية لكافة الجنسيات والأعمار، مبيناً بأن الجمعية أوفدت فريق عمل متكامل يضم الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين، لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.
وأضاف الزهراني بأن الجمعية أطلقت عدة برامج لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، مؤكداً الحرص على توفير كافة متطلبات ضيوف الرحمن وخدمتهم عبر الرعاية الصحية وتوعيتهم للوقاية من الأمراض وتوفير العلاج المناسب لهم إسهاماً من الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن ضمن منظومة الإمكانات الضخمة والمميزة التي توفرها حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة وبقية القطاعات الأخرى لضيوف الرحمن حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.
وكشف بأن برنامج العيادة المتنقلة بالجمعية يعمل على توفير الخدمة التوعوية والعلاجية والوقائية لجميع الفئات، مبيناً بأن العيادات مجهزة تجهيزاً كاملاً بالأجهزة والأدوات اللازمة لتقديم خدمة الفحص الطبي بواسطة أطباء في تخصصات طب الأسرة وأمراض الباطنية بالإضافة للتمريض والصيدلة, فضلاً عن توفير الأدوية للمرضى، وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج إلى المستشفيات.
يُشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل
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