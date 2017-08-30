وسط مشاركة وتفاعل 350 متطوع ومتطوعة أطلقت الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ومدينة الملك عبدالله الطبية والمديرية العامة للدفاع المدني تقديم الرعاية الصحية التطوعية الميدانية لضيوف الرحمن.
حيث تعمل الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي SMAV وهي أكاديمية غير ربحية على استثمار الطاقات الشابة في الكليات الطبية وتفعيلها في لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك وفق برامج صممت بإشراف نخبة من المتخصصين والأكاديميين والخبراء، فضلاً عن الاعتماد على دراسات علمية وأبحاث وإحصائيات أسهمت في تنفيذ برنامج تأهيلي متكامل هو الأول من نوعه في هذا المجال.
تهدف الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لبناء الدافعية الذاتية للتطوع في الوسط الطبي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الحجاج والمعتمرين لدى منسوبي القطاع الصحي، وتنمية المعارف والمهارات الأدائية بما يتطلبه العمل الصحي الميداني في الحج، إلى جانب تأهيل قدوات فاعلة ومؤثرة في العمل الصحي التطوعي.
وتتميز المبادرة بسعيها لاحتواء الطاقات المتقدمة من الكليات الصحية وتسخير إمكانياتهم تطوعيا وتعزيز مفاهيم التطوع الصحي المستدام، كما تسعى لتقديم الرعاية الصحية الميدانية للحجاج والمعتمرين عبر طلاب وطالبات الكليات الصحية من جميع جامعات المملكة.
وشكلت الأكاديمية فرق ميدانية متخصصة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية التي تلامس احتياج الحجيج مع الإنتشار في أماكن تواجدهم والتنسيق مع الجهات المختصة، ويعمل المتطوعون على تقديم التوعية حول ضربات الشمس والإنهاك الحراري إلى جانب الثقافة الدوائية وحفظ وتخزين الأدوية والإسهام في صحة الحشود وإجراء الدراسات والأبحاث الطبية، وتنفيذ سلسلة من الحملات التثقيفية لمؤسسات الطوافة ومخيمات الحجاج والحملات الصحية التوعوية للمعتمرين والحجاج فضلاً عن برامج الإسعافات الأولية والعناية بالحجاج في الميدان، وخدمات العيادة الاستشارية.
يذكر بأن الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي تعني باحتواء الطاقات المتقدمة من الكليات الصحية عبر رفع كفاءتها وابتكار أدوات وأساليب تسهم في تحسين خدماتها وتسخيرها تطوعياً لخدمة ضيوف الرحمن وفق منهجيات علمية متطورة وتأهيل إحترافي متكامل ومعايير جودة عالية وشراكات فاعلة.
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