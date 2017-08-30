تواصل الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تنفيذ برنامج إحصاءات الحج لهذا العام ، حيث يتواجد أكثر من 450 باحث إحصائي في مراكز حصر أعداد الحجاج الستة : مركز طريق (مكة / جدة السريع ) و مركز طريق (مكة / جدة القديم) ومركز التنعيم ( الطريق الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ) و مركز الشرائع ( الطريق الواصل بين مدينة مكة المكرمة ومدينة الطائف مروراً بالسـيل ) ومركز الكر ( الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا ) و مركز الجنوب ( طريق الليث – جازان بالقرب من قرية السعدية ) إضافة إلى مراكز إحصاءات الحج المُساندة في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومحطة النقل الجماعي إضافة إلى بعض المواقع الأخرى بمدينة جدة، ومركز المدينة (أبيار علي وعشيره ) ومركز الطائف ( السيل الكبير ) .
وكشف وكيل الهيئة للعلميات والمنهجيات أ. فهد الفهيد بأنَّ العمل الفعلي في التحضيرات لبرنامج إحصاءات الحج قد بدأ منذ شعبان الماضي ، أما العمل الميداني في حصر أعداد الحجاج فقد بدأ يوم الأربعاء الماضي غرة ذي الحجة حيث يباشر الباحثون الإحصائيون العمل في جميع المراكز الرئيسية المقامة على مداخل مدينة مكة المكرمة والتي تحيط بها من جميع الجهات إضافةً إلى تواجدهم في مراكز حصر مساندة في المدينة المنورة وجدة والطائف ، وأوضح الفهيد بأن جميع الباحثين والفرق المساندة الإدارية والتنقية يشكلون منظومة عمل واحدة تعمل على مدار الساعة ينتهي عملهم بمغيب شمس يوم عرفة الخميس القادم التاسع من ذي الحجة بإذن الله .
وأكد الفهيد بأنَّ الباحثين بإدخال بيانات كل سيارة تحمل حجاج من الداخل ، و تتضمن البيانات نوع السيارة وجملة الحجاج موزعين حسب الجنس والجنسية في الاستمارة الإلكترونية المبرمجة على الأجهزة اللوحية ، ويتم إسناد البيانات المدخلة لبُعدين ؛ زماني ومكاني ، يحث تتم مزامنة الدخول مع موقع جمع البيانات من خلال إحداثيات الموقع الفعلي للدخول ، ثم يتم نقل المعلومات إلى قواعد بيانات مركز الإدخال من خلال أنظمة نقل وتزامن البيانات بين الأجهزة الكفية وقواعد بيانات المراكز ، بعدها يتم نقل البيانات آلياً إلى قاعدة البيانات الرئيسة في مدينة مكة المكرمة حيث تتم معالجة البيانات واستخراج التقارير اليومية والنشرة الخاصة بإحصاءات الحج .
الجدير بالذكر بأنَّ برنامج إحصاءات الحج والذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء يشتمل على ثلاثة مسارات رئيسية؛ مسار لحجاج الداخل وهم كل الحجاج القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى مدينة مكة؛ ومسار لحجاج الخارج وهم الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر كافة منافذه الجوية والبرية والبحرية، وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في عدهم وحصرهم على ما يردها من الجهات المعنية ومسار حجاج مدينة مكة والذين يتم تقديرهم بناء على نتائج مسوحات سابقة.
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