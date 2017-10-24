محمد بن حسن المشخص – الرياض
أطلقت وزارة النقل حملة “وجهتنا.. وجهتكم” بهدف تحقيق التكامل بين قطاعات النقل، البري والبحري والجوي والسككي، ممثلة في هيئة النقل العام والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للموانئ، وذلك مواكبةً للحاجة إلى منظومة نقل تسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية وتحفيز تطوّر الناقلين الوطنيين، وتعمل على تحقيق أهداف المملكة لتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاع النقل وتأثيره على كافة القطاعات الأخرى وعلى نمو النشاط الاقتصادي بأكمله، للوصول الى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وقال وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي: نعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، وسنستمر في العمل والتعاون في منظومة النقل لتحقيق أهدافنا ومبادراتنا.
وأضاف ، في رسالة مرئية وجهها لجميع منسوبي منظومة النقل: انطلاقًا من مسؤوليتنا في وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً دولياً يربطها بالعالم وحلقة وصل للقارات الثلاث.
وأشار في رسالته: أن وجهتنا اكتشاف خيرات هذا الوطن الغالي، ورفع مستوى السلامة على الطرق، والتحليق عالياً باسم وطننا، مؤكداً على أن وجهتنا مرسى الكفاءات التي نفخر بها، وجهتنا ان نتعاون جميعاً في التغير والتطوير لأدائنا لنصل ونحتفل بالإنجاز.
الجدير بالذكر ان حملة “وجهتنا..وجهتكم” تستهدف عموم المستفيدين من خدمات منظومة النقل للقرب منهم وإتاحة منصات الوزارة للتفاعل معهم وإنجاز خدماتهم، كما تستهدف العاملين في منظومة النقل لرفع كفاءة التشغيل والأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية، وذلك للإسهام في التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م.
كما تتضمن حملة “وجهتنا.. وجهتكم” التعريف بدور ورؤية منظومة النقل والالتزامات التي تعمل عليها لتحقيق الأهداف المرتبطة برؤية المملكة