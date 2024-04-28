شانغهاي 28 أبريل 2024 (شينخوا) تجاوز عدد مستخدمي الأدب عبر الإنترنت في الصين 500 مليون شخص حتى عام 2023، وفقا لكتاب أزرق صادر عن جمعية الكتّاب الصينيين اليوم الأحد.
وكشف الكتاب الأزرق حول الأدب الصيني عبر الإنترنت لعام 2023 أنه تم نشر أكثر من 30 مليون عمل أدبي عبر الإنترنت بحلول نهاية العام الماضي، مع نشر حوالي مليوني عمل حديثاً في عام 2023.
وسلّط الكتاب الأزرق الضوء على النتائج المثمرة التي تم تحقيقها في الأعمال الأدبية عبر الإنترنت للأنواع الواقعية والتاريخية والخيالية العلمية.
وبلغ إجمالي الإيرادات لـ50 منصة أدبية رئيسية على الإنترنت في البلاد 34 مليار يوان (حوالي 4.78 مليار دولار أمريكي) في عام 2023.
وأشارت البيانات الواردة من المنصات المذكورة أيضاً إلى ارتفاع عدد المؤلفين المسجلين حديثاً بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون في العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، اكتسب الأدب الصيني عبر الإنترنت تأثيراً كبيراً على المسرح الدولي.
وتجاوز حجم السوق الخارجية لأدب الإنترنت الصيني 4 مليارات يوان في عام 2023، ليستقطب نحو 200 مليون مستخدم نشط من مختلف البلدان والمناطق