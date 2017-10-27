شينخوا) أعلنت شركة “بي واي دي” الصينية الرائدة في صنع سيارات الطاقة الجديدة يوم الثلاثاء ، أنها ستبني نظام نقل أحادي السكة في مصر، وهو ثاني نظام أحادي السكة للشركة في خارج البلاد .
وقد وقعت الشركة التي تتخذ من مدينة شنتشن مقرا لها، مؤخرا اتفاقا مع مسؤولي محافظة الإسكندرية شمالي مصر، لبناء سكة حديد بطول 128 كيلومترا في مصر.
ولم يكشف عن التكلفة وغيرها من تفاصيل المشروع .
وقد قضى صانع السيارات حوالي 5 سنوات وانفق 5 مليارات يوان (حوالي 750 مليون دولار أمريكي) لتطوير نظام باسم يونقوي (سكرايل). يمكن تشغيل القطارات أحادية السكة بسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترا في الساعة .
وبالمقارنة مع نظام مترو الأنفاق ، يتطلب خط الحديد أحادي السكة خمس تكلفة البناء وثلث الوقت وفقا لما ذكرت شركة بي واي دي.
وقال هوانغ تشي شيويه: “إن شركة بي واي دي بدأت في إنتاج وبيع سيارات الركاب في مصر منذ سنوات، حيث أن ما يقرب من ثلث سيارات الأجرة في القاهرة يتم تصنيعها من قبل الشركة