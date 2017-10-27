الخرطوم (شينخوا)
أكد مسئول سودانى رفيع اليوم (الأربعاء) التزام الخرطوم بالمشاركة فى بناء مبادرة الحزام والطريق، والعمل على تحقيق الأهداف الكلية للمبادرة.
وقال عوض الجاز مساعد الرئيس السوداني ومسئول ملف العلاقات السودانية الصينية، فى ندوة بالخرطوم بعنوان “التعاون العربي الصينى ومبادرة طريق الحرير”، والتى نظمتها الأمانة العامة لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، “هناك علاقة شراكة قائمة بين السودان والصين، وعلاقة ممتدة وهناك رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون وتحقيق المنافع دون التدخل فى شئون الاخر”.
وأضاف “إن السودان ملتزم بلعب دور رئيسى لبناء مبادرة الحزام والطريق، والمشاركة فى تحقيق المبادئ الرئيسية للمبادرة”.
وتابع “تاريخيا ارتبط السودان مع الصين عبر طريق الحرير، وكان نقطة التقاء للقوافل التجارية القادمة من الصين، وبموجب المبادرة الجديدة سيكون السودان حلقة وصل بين الصين والعالم العربى والقارة الافريقية”.
من جانبه، أكد السفير الصينى بالسودان لى ليان خه، فى كلمته خلال الندوة، أهمية مبادرة الحزام والطريق فى تعزيز روح التعاون الاقليمى وخلق المشاركة الإيجابية بين الدول.
وقال لى “لمبادرة الحزام والطريق فوائد عدة فهى تساعد على تحقيق السياسات وإقامة مشروعات البنى التحتية وتشجيع التجارة البينية والتكامل المالى والتبادل بين الشعوب”.
وشدد الدكتور على يوسف أحمد المدير التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، فى كلمته على أهمية مبادرة الحزام والطريق للدول العربية.
وقال ” يحتاج عالمنا العربي إلى المبادرة التى من شأنها تعزيز التجارة وإقامة التنمية المستدامة وإنشاء مشروعات البنى التحتية”.
وتعتبر مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين حلا مقترحا لإحداث التغيير المطلوب على الصعيد الدولي.
فمنذ العام 2013، استثمرت الصين أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في قطاعات السكك الحديد والطرق والموانئ في العديد من الدول التي لطالما تم تجاهلها وإهمالها لسنوات طويلة من قبل الغرب.
وتحظى مبادرة الحزام والطريق بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وتغطي أكثر من 60 بالمائة من تعداد سكان العالم ونحو ثلث الناتج الاقتصادي العالمي.