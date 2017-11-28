نيودلهي (شينخوا) قررت السلطات في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، السجن أربعة أيام لقطيع يضم 8 حمير.
إن الذنب الذي ارتكبته هذه الحمير المسكينة هو أنها أكلت أعشابا “غالية الثمن” خارج سجن جالوان الرئيسي بالولاية ، على بعد 200 كم من لاكناو حاضرة الولاية.
وقال رئيس السجن سيتا رام شارما، للصحفيين “هناك نباتات غالية الثمن مزروعة خارج السجن من أجل الزينة، وقد دمرتها هذه الحمير، ولذلك، قررت حبسها.”
وتم إطلاق سراح هذه الحمير يوم الإثنين بعد أن تدخل سياسي محلي من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إثر مناشدة من صاحب الحمير.
وقال صاحب الحمير كامليش أس “على مدى يومين، لم أتمكن من العثور على جيادي وحميري، ولما عرفت أنها مسجونة ، طلبت المساعدة من قادة محليين من حزب بهاراتيا جاناتا، من أجل إطلاق سراحها