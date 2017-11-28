نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ممثلة بمكتبها في محافظة بيشة، معرضا لصور الآثار المستعادة، وذلك بمقر قصر بن هتيل التاريخي.
وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن هذا المعرض أقيم مصاحبا للفعاليات المتواصلة لملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول والذي انعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين من ١٨ -٢٠ صفر الماضي هـ بالرياض وتستمر فعالياته ٤٥ يوما، مشيرا إلى أن إقامة المعرض في قصر بن هتيل التاريخي لتميز هذا القصر بموقعه وبالنمط المعماري القديم لمحافظة بيشة، وكذلك لكونه يحتوي على مقتنيات تراثيه مميزة.
وبين العمرة أن المعرض حظي بإقبال كبيرا من الزوار من المجتمع المحلي و من قبل المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية الأخرى، حيث بلغ عدد الزائرين أكثر من ٥٠٠ زائر وزائرة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله الأكلبي بأن المعرض قد احتوى على عرض أكثر من ٢٠ صورة توثيقية لآثار مستعادة من قبل ١٦ مشارك من بيشة، تتحدث عن عصور مختلفة قبل التاريخ الإسلامي وبعده.
وأضاف: “كما تمت المشاركة في ملتقى آثار المملكة الأول بثلاث قطع مميزة من الآثار المستعادة، وهي عبارة عن ثلاثة أحجار تحمل نقوش إسلامية بالخط الكوفي وبطريقة النحت الغائر وبقطع مميزة من موقع العبلاء الأثري التي اكتشفت خلال مواسم التنقيب الثلاثة في الأعوام الماضية”.