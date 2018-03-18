أعلنت “لامبريل” لبناء منصات الحفر النفطية، أمس، بدء العمل في مشروع مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة.
وقال البيان، إن المشروع المشترك لشركة الصناعات البحرية العالمية، بدأ العمل بعد التوصل لاتفاق قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وشركة الصناعات البحرية العالمية هي شراكة بين “أرامكو السعودية” و”لامبريل” ومقرها الإمارات والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) و”هيونداي” للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية.
ووفقا لـ”رويترز”، سيتولى مسؤول تنفيذي في “أرامكو” منصب الرئيس التنفيذي للمشروع، الذي قالت “أرامكو” في وقت سابق إنه سيكلف ما يزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي من حيث المبدأ العام الماضي، على تقديم تمويل بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) إلى المشروع.
وقال البيان، إن إجمالي القيمة المتوقعة لمساهمة “لامبريل” على مدار فترة البناء تصل إلى 140 مليون دولار.
ومن المخطط أن تكون المنشأة التي تبلغ مساحتها نحو 12 مليون متر مربع قادرة على تصنيع أربع منصات حفر بحرية سنويا وأكثر من 40 سفينة، بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط عملاقة وخدمة أكثر من 260 منتجا بحريا.
ووفقا لتقارير سابقة، سيوفر الحوض مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك عملية بناء السفن الكبيرة، إصلاح السفن الكبيرة، تصنيع الحفارات البحرية وإصلاح سفن الدعم البحري.
وسيشمل حوض بناء السفن مجموعة من المرافق بما في ذلك سبعة أحواض جافة مجهزة بالكامل هي؛ حوضان، خمسة أرصفة، نظام رفع السفن، مخازن، مناطق خدمات المرافق، ورش، مبانٍ للمكاتب، أماكن معيشة، ومرافق ترفيهية لأكثر من 10.000 عامل.
وقالت شركة أرامكو في وقت سابق، إنها تتوقع أن يوفر هذا المشروع 80.000 وظيفة وأن يسمح للمملكة بالحد من واردتها بقيمة 12 مليار دولار، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 17 مليار دولار.