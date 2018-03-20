عينت المملكة العربية السعودية الامير سلطان بن سعد بن خالد سفيرا جديدا لها في الكويت سوف يغادر السفير الجديد قريبا لتولي مهام منصبة وتقديم اوارق اعتمادة لامير دولة الكويت
وقد أقام سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح الاسبوع الماضي في مدينة الرياض مأدبة عشاء على شرف الأمير سلطان بن سعد بن خالد بمناسبة تعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت.
وقال السفير الصباح في تصريح بهذه المناسبة “نهنئ أنفسنا بتعيين أخي الأمير سلطان سفيرا في وطنه الكويت فهو ذاهب من بلده إلى بلده” مضيفا أن الامير سلطان مشهود له بدماثة الأخلاق والكفاءة والمهنية العالية.
وأكد أن “الكويت والسعودية تجمعهما أخوة ومحبة وتاريخ لا تصفها كلمات ولا معاني” مشددا على “اننا سنعمل معا بتوجيهات قيادة البلدين بما يخدم مصلحة البلدين والشعبيين الشقيقين”.
وحضر مأدبة العشاء المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني.