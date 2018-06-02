الرياض م واس
عقدت اللجنة العليا الأمنية والمشرفة على المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر وشركة ريد سنيدي للمعارض وشركة ريد للمعارض بالشرق الأوسط وممثلين من قادة الصناعة الدولية والمحلية، ومشاركة مجموعة واسعة من أبرز العملاء وخبراء القطاع الأمني في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم كشركة تاليس، وإيرباص، وشركة هواوي، ومايكروسوفت ، وبوز آلن هاميلتون وآخرون ، ورشة عمل للتحضير وإعداد البرامج والفعاليات التي ستقام ضمن المعرض الذي سينطلق في مطلع شهر نوفمبر المقبل .
وتأتي ورشة العمل, في الوقت الذي تترأس فيه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني اللجنة العليا المنظمة ، بجانب وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، المديرية العامة للمباحث (أمن المطارات)، والمديرية العامة للأمن العام (التوثيق الجنائي وتوثيق الحوادث)، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وكل من قوات أمن المنشآت والمديرية العامة لحرس الحدود.
واتفق المشاركون في ورشة العمل، التي نظمت في وقت سابق بمدينة الرياض، على إنشاء لجنة خاصة لدراسة أوجه الصناعة الأمنية والوقائية لتلبية احتياجات وتطلعات القطاع الأمني والوقائي بالمملكة، واقتراح موضوعات وتوصيات، ومبادرات بهدف تطويرها ومناقشتها على هامش فعاليات المعرض، مع التركيز بشكل خاص على تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجالات المدن الذكية والآمنة ، أمن الحدود ، أمن الحج ، مكافحة الإرهاب ، أمن المعلومات.
وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة رئيس اللجنة العليا المنظمة اللواء عبدالرحمن بن سعد الحسيني, أن الأمن الوطني والوقاية من المخاطر يمثل أولوية قصوى وهدف استراتيجي للمملكة, لذلك تسعى المملكة، ممثلة في وزارة الداخلية، إلى جذب الشركات العالمية للاستثمار في المشروعات المستقبلية، وتقديم حلول أمنية ووقائية مبتكرة بهدف تعزيز القطاع الأمني والوقائي، في حين يعكس هذا الاهتمام القوي الذي أبدته الشركات بالمشاركة في هذا الحدث المهم ومناقشة المشروعات المستقبلية لتلك الجهود.
وأفاد أن المعرض، سيحظى بمشاركة واسعة من قبل منسوبي القطاعات الأمنية ذات العلاقة، الذين سيشاركون في جلسات وورش العمل سيتم عقدها على هامش المعرض، وذلك بجانب مشاركة العديد من الخبراء والهيئات الحكومية والمستثمرين.
ويعد “المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر” الأول من نوعه الذي تنظمه المملكة، حيث يمثل المعرض منصة تفاعلية وحيوية لأكثر من 100 عارض يمثلون شركات رائدة في مجال الأمن الوطني والوقائي ، وذلك على امتداد مساحة المعرض بنحو 9,500 متر مربع، حيث يجمع المعرض قادة الصناعة من خبراء واستشاريين، إضافة إلى كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الحلول الأمنية والوقائية وإدارة المخاطر، وسيناقش المعرض المشهد المستقبلي لعدة قضايا رئيسية، هي المدن الذكية والآمنة ، أمن الحدود ، أمن الحج ، مكافحة الإرهاب ، أمن المعلومات.
وعلى هامش المعرض، سيتم اطلاق جوائز الابتكار في مجال الأمن الوطني والوقائي ، وتكريم الشركات العارضة الفائزة، حيث تم تصنيف الجوائز ضمن (8) ثمان فئات ممثلة في: الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي المعزز، والكشف عن الطائرات بدون طيار، والأنظمة غير المأهولة والروبوتات، وإدارة الجرائم الرقمية والأدلة الجنائية، والتجهيزات الأمنية الذكية، وادارة الحشود، وجائزة “فخر الأمة” التي ستمنح لأفضل شركة سعودية من حيث الابتكار, في حين سيتم استقبال طلبات المشاركة في المعرض من قبل الشركات قبل حلول تاريخ 15 سبتمبر 2018.
من جهتها أعربت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريد سنيدي للمعارض هيا بنت إبراهيم السنيدي, عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، الذي يعد بوابة حقيقة للقطاعين العام والخاص للمساهمة بفاعلية وبشكل أكبر في تحقيق تطلعات المملكة المستقبلية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتوقعت السنيدي تحقيق معدل عالي من المشاركة، يصل إلى 8 آلاف مشارك يمثلون القطاعين العام والخاص، وهيئات وشركات محلية واقليمية ودولية، وسيكون لذلك أثر كبير في إثراء المحتوى من خلال ما سيتم عرضه من أحدث الحلول والمنتجات التقنية في المجال الأمني والوقائي .
من جانبها، قالت مدير إدارة معارض الأمن في شركة ريد للمعارض بالشرق الأوسط السيدة ميلينيه سولييه: “تبرز أهمية المعرض من كونه منصة لعقد جلسات عمل ذات قيمة للمشاركين في المعرض، تساعدهم في التعرف عن قرب على تحديات واحتياجات المملكة الأمنية والوقائية ، إضافة إلى أفضل الممارسات في قطاع الأمن الوطني والوقائي ومجالات تعزيز التعاون المشترك ، وإيجاد شراكات مستقبلية قوية تنسجم مع حجم الاستثمارات التي توجهها حكومة المملكة في مجال تطوير البنية التحتية الأمنية والوقائية ، التي تعتمد إدخال أحدث التطبيقات والتقنيات وأكثرها ابتكاراً, علاوة على ذلك، سيتم تقديم مفاهيم جديدة من قبل خبراء محليين ودوليين خلال مشاركتهم في جلسات وورش العمل المصاحبة للمعرض، إضافة إلى توفير فرص وافرة للتبادل المعرفي في مجالات الأمن الوطني والوقائي المتعددة.
ويمثل المعرض نموذجا من التفاعل بين كبرى الشركات لتقديم آخر ما توصلت له الصناعة، سيقدم المعرض أجنحة خاصة لعرض الحلول والمنتجات الأمنية والوقائية المتقدمة وأفضل الممارسات وأكثرها ابتكارا، بما ينسجم وتطلعات المنظمين على تصميم المعرض وفقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 المستقبلية لقطاعات الأمن والوقائية، واشراك المجتمعات المحلية في منصة للحوار والمشاركة والتعاون.
ونتيجة لذلك، فإن معظم الفعاليات المتخصصة مفتوحة للشراكات مع الأطراف ذات العلاقة، وأصحاب المصلحة العالميين والمحليين، ومقدمي الحلول المعنيين، والخبراء الدوليين، مع الحرص على تحديد وتعزيز وإشراك هذه الجهات في إطار شراكات استراتيجية تؤدي بدورها إلى تحويل الأهداف إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.
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