رئيس التحرير – الوكاد
امسك السعودين فجر اليوم للصيام مع متابعة لصدور اوامر ملكية اصدرها الملك سلمان مباشرة حيث برز الاهتمام البالع بالمقدسات الاسلامية حيث امر الملك بانشاء هيئة لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتلكون مرتبطة بالملك في اشارة الي الاتبعاد عن الاجراءات البيروقرطاية تسيهلا للتنمية والتطوير
كما امر الملك بهئية ملكية اخرى لتطوير وسط مدينة جدة التاريخية وهي التي سبق ان سجلت في اليونسكو ضمن مدن التراث العالمي
وشملت الاوامر الملكية عدة تعيينات في عدد من الاجهزة الحكومية كان ابرزها تعيينن وزير للعمل والتنميمة الاجتماعية ووزير للثقافة وهي وزارة استحدثت بفصصلها عن الاعلام
ومن ابرز الاوامر الملكية ايضا انشاء محميات للحفاط على البيئة والثروة النباتية تكون مرتبطة بالديوان الملكي