القاهرة 29 مايو 2018 (شينخوا) وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ومجموعة (سي جي سي أو سي) الصينية اليوم (الثلاثاء)، على مذكرة تفاهم لإنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، شمال غرب القاهرة.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إنه “تم توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سي جي سي أو سي، نظرا لما تملكه من خبرات طويلة ومتعددة“.
وأضاف أنه “سيتم العمل معا لتخطيط وتطوير منطقة صناعية خضراء كاملة الاستدامة بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تستخدم المنطقة الطاقة المتجددة ومرافق تحلية المياه، وسينشئ المجمع الصناعي على أساس النموذج الصناعي الزراعي، بحيث يتم تحويل قطع الأراضي الضخمة من صحراء المدينة إلى حقول خضراء للمنتجات الزراعية ويتم استخدامها في المجمع الصناعي“.
واعتبر أن “توقيع هذه المذكرة خطوة إلى الأمام في العلاقات الاقتصادية والصناعية المتبادلة بين مصر والصين، ومع تنفيذ هذا المشروع يتوقع قدوم المزيد من المستثمرين من الصين والسوق الدولية؛ نظرا لما تقوم به مصر حاليا من خطوات وقرارات تسهم في تشجيع المستثمرين المصريين وغيرهم على ضخ الاستثمارات“.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على توفير الأراضي اللازمة بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة للمستثمرين بتيسيرات متعددة، بحيث تصبح المنطقة الصناعية متميزة وتسهم في توفير فرص عمل للشباب.