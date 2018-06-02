ثقافة وفنون > توظيف واسع للنساء في الأجهزة الأمنية عسكريات.. وأخريات على وظائف مدنية
02/06/2018   4:18 م

توظيف واسع للنساء في الأجهزة الأمنية عسكريات.. وأخريات على وظائف مدنية

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أعلن الفريق أول سعيد عبد الله القحطاني مساعد وزير  الداخلية للعمليات المشرف على مديرية الأمن العام خلال اجتماع امني موسع في جدة أن الكوادر النسائية موجودة سلفاً في قطاع الأمن العام، والقطاعات الأمنية الأخرى، وما استجد هو زيادة الأعداد، وبإذن الله سيصبحن إضافة للعمل الأمني في كافة القطاعات.

وواضح  “هذا الملتقى سيناقش مثل هذه الأمور، وأعلم إنكم مستعدون، ولكن اجتماعكم ببعض واستفادتكم من خبراتكم سيطور عملكم الميداني، ورفع معنويات زملائكم وتهيئتهم والتواصل معهم على مستوى القيادات وإشعارهم ، بمسؤولياتهم، وحفظ الأمن حيث إن تواصلكم معهم مطلوب”. .

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توظيف واسع للنساء في الأجهزة الأمنية عسكريات.. وأخريات على وظائف مدنية

ثقافة وفنون
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