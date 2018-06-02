القاهر (شينخوا) أعلنت وزارة الأثار المصرية اليوم (الأربعاء) الكشف عن أجزاء من مبنى ضخم من الطوب الأحمر، ويرجع المبنى للعصر اليوناني الروماني بموقع صان الحجر الأثري بمحافظة الشرقية، شرق القاهرة.
وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، “إنه من المرجح أن تكون هذه الأجزاء هي جزء من حمام يرجع للعصر اليوناني الروماني، ويبلغ طوله 16 مترا تقريبا، وعرضه حوالي 3.5 متر، وارتفاعه 1.80 متر”.
ولفت عشماوي إلى أن البعثة ستستكمل أعمالها خلال المواسم القادمة للكشف عن باقي المبنى والتأكد من طبيعته.
وأشار إلى أنه تم العثور أيضا على العديد من اللقى الأثرية، التي تتمثل في مجموعة من المسارج المصنوعة من الفخار وتماثيل مصنوعة من التراكوتا (الطين المحروق)، فضلا عن أدوات من البرونز وقطعة حجرية عليها بقايا نقش وكتابة هيروغليفية وتمثال صغير لكبش.
من جانبه، قال سعيد العسال رئيس البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بموقع صان الحجر الأثري بمحافظة الشرقية، إن من أهم القطع المكتشفة عملة ذهبية تذكارية للملك بطليموس الثالث صكت في عهد بطليموس الرابع تخليدا لذكرى والده، ويبلغ قطر العملة 2.6 سم، وتزن حوالي 28 جراما.
وأضاف العسال إن العملة صور على أحد وجهيها صورة نصفية للملك بطليموس الثالث يرتدي التاج المشع ويحمل على الكتف الشوكة الثلاثية رمز بوسيدون، بينما يحمل ظهرها صورة قرن الخيرات المشع وحوله كتابة تمثل اسم الملك