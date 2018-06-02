القاهرة 21 مايو 2018 (شينخوا) أكدت جامعة الدول العربية، اليوم (الإثنين) أهمية التنوع الثقافي في إثراء حضارات الأمم والشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدولي.
ولفتت جامعة الدول العربية، في بيان، إلى أهمية التنوع الثقافي في إثراء حضارات الأمم والشعوب وبناء جسور التواصل بين أتباع الثقافات المختلفة، وذلك بما يسهم في مكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله والتصدي لمظاهر التمييز العنصري.
ويأتي هذا احتفالا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، والذي يوافق الحادي والعشرين من شهر مايو من كل عام والذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.
وشددت الأمانة العامة للجامعة على أهمية الاحتفال العالمي بهذا اليوم كونه يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التعددية الثقافية وقبول الآخر دعما للمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلام العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بشأن التنوع الثقافي.
وقالت الجامعة العربية “إن حوار الحضارات والثقافات يمثل حجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم”.
وأوضحت أنه الوسيلة المثلى لمعرفة الآخر والتعرف على ثقافته ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، وتعزيز السلم والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة