تونس 7 يوليو 2018 (شينخوا) أعلنت تونس، اليوم (السبت)، أنه سيتم التوقيع خلال الأيام المقبلة في بكين، على مذكرة تفاهم بخصوص إنضمامها لمبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين”.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، أن التوقيع على المذكرة سيتم على هامش مشاركة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي التي ستنطلق أعمالها يوم الثلاثاء المقبل في بكين.
وأشارت إلى أن هذه الدورة التي سيُشارك فيها وزراء الخارجية من الجانبين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيسبقها اجتماع لكبار المسؤولين العرب والصينيين يوم الاثنين القادم، وكذلك الاجتماع الرابع للحوار السياسي الاستراتيجي الصيني العربي من أجل تعميق التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك والتطوّرات الجارية في المنطقة والعالم.
وستبحث هذه الدورة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، والتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة والصحة والإعلام والسياحة والنهوض بالمرأة والشباب والتعاون الثقافي والتربوي والحوار بين الحضارتين العربية والصينية.
ومن المنتظر أن يصدر عن الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي “إعلان بكين” إلى جانب اعتماد “البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي للفترة من 2018 إلى 2020″، وكذلك أيضا “الإعلان التنفيذي للتشارك الصيني العربي في بناء الحزام والطريق”.
وتأسس منتدى التعاون الصيني العربي في العام 2004، وهو يمثل إطارا للتعاون بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وللتنسيق والتشاور بين الجانبين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.