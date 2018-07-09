مشروع قادة الجامعات يناقش التحول لنظام الجامعات الجديد
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نظم مشروع قادة الجامعات اللقاء الأول لقادة التحول الأكاديمي والذي يعد أحد محاور المشروع في نسخته الثانية وسط مشاركة 47 أكاديمياً من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وجامعة أم القرى وجامعة الطائف.
يأتي هذا اللقاء ضمن سعي مشروع قادة الجامعات الذي ينظمه بيت الخبرة لاستشارات الاعتماد والتطوير ومركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة وطنية بهدف تطوير القدرات القيادية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
واستعرض لقاء الويبنار الأول لقادة التحول الأكاديمي الخطوات التي تمت وتصور عن الخطوات القادمة وما تم إنجازه في مبادرات المشروع الهادف لاستشراف المستقبل وتقديم الحلول لتمكين القادة من إدارة وقيادة المؤسسات الأكاديمية.
يذكر بأن مشروع “قادة الجامعات” يهدف لتأهيل نخبة منتقاة من أعضاء وعضوات هيئات التدريس في عدد من الجامعات السعودية لإدارة عمليات التحول لنظام الجامعات الجديد ببرامج تدريب وورش عمل وتقديم مبادرات نوعية.
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