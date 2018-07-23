عبد الرحمن البعيجان – الخرج
نظمت الغرفة التجارية والصناعية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم ، لقاءً تعريفياً بشركة “تراثنا للمسؤولية الاجتماعية” المختصة بتمويل المشاريع الحِرَفية والتراثية ، بمسرح الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج الأستاذ عماش بن الدفين السبيعي ” أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما تقوم به غرفة الخرج خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة من دور فاعل لتمكين رواد ورائدات الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة لهم للحصول على التدريب والدعم والتطوير والتمويل ومتابعة مشاريعهم لضمان نجاحها واستمرارها.
ونوه السبيعي ” أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الغرفة والجهات الفاعلة في مجالات الدعم المتاحة للمبادرين ورواد الأعمال من الجنسين وتفعيل مبدأ التعاون العملي وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية المجتمعية ، تكاملاً مع ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعت نائبه رئيس مجلس الادارة الاستاذة آيات بنت أحمد أبو سليمان رائدات الأعمال والحرفيات والصناعات اليدوية بالمحافظة الدعوة للمشاركة والحضور للاستفادة والبدء في مشروعاتهم دعما لمسيرة وتنمية المحافظة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
الجدير بالذكر بأن شركة تراثنا تقدم الدعم المادي والمعلوماتي ودراسات الجدوى للراغبين في إنشاء مشروعاتهم الحِرَفية، والمبادرة في الحفاظ على الموروث الوطني في مجال الحرف والصناعات اليدوية من الاندثار، كما تعمل على استقطاب رواد الأعمال في المملكة؛ للبدء في مشروعاتهم الحرفية والتراثية من خلال دعمهم المادي وتدريبهم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمامهم لتشغيل تلك المشروعات الحِرَفية والتراثية بكوادر وطنية قادرة على المحافظة على الموروث التراثي للمملكة.
ֹكما أن شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية” هي شركة غير ربحية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتروب) وتم تأسيسها كمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وافتتحت الشركة في أكتوبر من عام 2015م.