مهند سلطان الحارثي – الطايف
أكد الشاعر الدكتور علي الضميّان العنزي أن لا يمكن للغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى غير العربية أن تترجم مشاعر الشعراء العرب سواء النص الفصيح أو النبطي ، جاء ذلك خلال أمسية الشعر الفصيح التي قيمت مساء أمس “الأحد” في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف ضمن الفعاليات الثقافية للهيئة العامة للثقافة بمشاركة الشاعر عبدالعزيز الأزوري.
انطلقت الأمسية التي أدارها الإعلامي خلف سرحان القرشي بكلمة رحب من خلالها بحضور الأمسية مؤكداً على أهمية الشعر الفصيح والعلاقة التي تربط الشعر بمختلف أشكاله بالفنون الإبداعية الأخرى ، كما استعرض “القرشي” السيرة الذاتية لكل شاعر من الشعراء المشاركين في الأمسية.
بعد ذلك بدأت الجولة الأولى للأمسية بقصيدتين لكل شاعر من شعراء الأمسية رسموا من خلالها صور شعرية متميزة في الوطن والقيادة وفي مدينة الورد “الطائف”.
ثم توالت جولات الأمسية بتقديم قصائد متنوعة للشعراء المشاركين نالت إعجاب الجمهور حيث أبدع شعراء الأمسية في تقديم عدد من النصوص الشعرية في مختلف أغراض الشعر الفصيح.
وفي الختام كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الأستاذ فيصل الخديدي المشاركين في الأمسية معرباً عن شكره وتقديره لهم على ما قدّموه من ابداعات شعرية خلال الأمسية